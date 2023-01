Lecce | Baroni | 'Ci godiamo Colombo | avrà una grande carriera Banda e Umtiti? Orgogliosi di loro'

Finisce con le lacrime di Umtiti e la gioia sfrenata die del. Vittoria bella, costruita col cuore, col carattere, ma anche col gioco quella ottenuta dalla squadra di. Un successo di rimonta, e per questo ancora più entusiasmante, per giunta ...Angoli : 4 a 3 per il. Recupero : 1' e 7'. Note : ammoniti Banda, Casale, Gallo, Hjulmand, Cancellieri per gioco falloso,per proteste. Spettatori 26.084 (19.948 abbonati) per un incasso ...[themoneytizer id=”99064-6] Al termine del match il tecnico giallorosso Baroni ha commentato così il match “Sono cose che tolgono spazio allo spettacolo e mortificano i calciatori. Avevo chiesto ai r ...Il Lecce inizia il 2023 nel migliore dei modi battendo in casa la Lazio e riuscendo a rimontare lo sventaggio iniziale siglato da Immobile. Al termine della gara il tecnico Baroni ha analizzato ...