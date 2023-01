Leao | una partita da numero uno e gli ' appelli' di Pioli e Tonali | ' Devi restare con noi'

Today.it

Evoluzione Pioli, oltre ad avergli detto pubblicamente un'altra volta che vuole continuare a vederlo a Milanello, ha detto anche altre cose di. E sono cose interessanti: 'Oggi ha fatto...Ho vistosquadra attenta e brava a palleggiare, brava a pensare in verticale. Questo è un ... E poi ritrovare giocatori di spessore come, Theo e Giroud ci ha dato qualcosa in più'.a cui ... Leao, lo specialista del gol ad anno nuovo: la statistica Tonali e Leao. Il presente del Milan, che si ripresenta alla partenza numero 2 del campionato con la merce in esposizione migliore I due giocatori sono in assoluto il presente più scintillante del Mil ...Protagonista dell'esultanza con Leao dunque ma anche tra i migliori in campo, Sandro Tonali ha commentato così la prova dei suoi nel postpartita: "Sapevamo già dall'anno scorso quanto fosse difficile ...