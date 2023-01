Le Vibrazioni | in radio il singolo Ridere ancora | a marzo tre date nei club

Leggi su spettacolo.eu

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)è il nuovoin rotazionefonica de Leche saranno protagonisti di treneiDopo Rosa Intenso brano con cui Lehanno celebrato la libertà sessuale del corpo femminile contro ogni tipo di pregiudizio e stereotipo, Leescono con, un nuovo, inda venerdì 6 gennaio, che racconta comepossa essere l’antidoto per ogni nostro difetto. Ilè contenuto nell’ultimo EP VI (Artist First), un lavoro nel quale Lehanno concentrato sei brani che raccontano, in mondo chiaro, una presa di ...