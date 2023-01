Le statistiche sull’utilizzo della PEC nel 2022

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) In questo articolo avevamo già fornito i datiPEC, la posta elettronica certificata, in Italia. Alla fine del 2021 sono stati registrati 13.912.811 di caselle di posta elettronica certificate, quasi due milioni in più dell’anno precedente, per un totale di quasi 2 miliardi e mezzo di messaggi inviati. Un dato molto rilevante è che nel 2021 l’attivazione di caselle PEC da parte di privati cittadini ha rappresentato il 40% del totale: per i cittadini infatti non è obbligatorio avere un indirizzo di posta elettronica certificata, tuttavia in molti scelgono di averlo e di sfruttarne i vantaggi. LePEC vengono aggiornate con frequenza bimestrale dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e «permettono di effettuare un’analisi sull’andamento del servizio ...