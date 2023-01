Le professioni più ricercate nel 2023

Leggi su panorama

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) In un anno che si annuncia all’insegna dell’incertezza tra crisi economica, borse in calo, ripresa del Covid e inflazione galoppante bisogna mantenere alto il livello di preparazione e formazione per far sì che il mondo del lavoro non diventi un campo minato. La pensano così gli esperti di Finanza Digitale che ben sintetizzano quelle che saranno le esigenze del mondo nel lavoro nel prossimo futuro sottolinendo come “Il Covid – spiega Jacopo Marini opinionista e trader digitale - ha dato una forte accelerata alla digitalizzazione del mondo del lavoro contribuendo a dare una spinta alla formazione di nuove attività lavorative”. Si tratta, spiegano gli specialisti del settore, di nuovi lavori che richiedono una formazione specifica e che già tra 10 anni saranno obsoleti. Il 50% delle nuoverichiede aggiornamenti semestrali e questo mette l’intero tessuto ...