Le piste alpine devono fare i conti con la scarsità di neve

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Gran parte delle Alpi non ha l’aspetto giusto per questo periodo dell’anno. Le scarse precipitazioni nevose e il caldo fuori stagione in gran parte dell’Europa stanno permettendo all’erba di ricoprire le cime delle montagne dove normalmente ci sarebbe la, causando problemi ai gestori delleda sci e agli appassionati del bianco alpino. Lunedì