Le otto montagne | la recensione del film | tra le vette di un’amicizia

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Un passo davanti all’altro, silenzio, tempo, senso della misura, essenzialità: tutto questo è Le. Tra una vetta, che è irrimediabilmente una continua sfida, e una baita, che è quasi sempre un rifugio, si muovono sin da bambini Pietro e Bruno, fino a diventare adulti in mezzo a quella natura. «Siete solo voi di città che la chiamate natura» sentenzia Bruno (Alessandro Borghi) ad un certo punto rivolgendosi agli amici di Pietro (Luca Marinelli) arrivati da Torino. Come astratta è la montagna nella loro mente, tale rimane anche nel nome. Ma Bruno gli insegna in fretta una lezione preziosa: anche il linguaggio della montagna è fatto di dettagli concreti, di elementi che hanno un nome proprio e che si possono indicare, prendere, toccare, senza tuttavia sottrargli l’incanto. Le: storia di ...