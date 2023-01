“Le multe non bastano | carcere fino a cinque anni” | il ddl di Forza Italia per punire i giornalisti che pubblicano intercettazioni non più segrete

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Da due adiper chi pubblica atti d’indagine, anche non più coperti da segreto. È l’arma devastante contro la diffusione sulla stampa dei contenuti delleprevista in una proposta di legge depositata alla Camera il 22 dicembre da due deputati di, Annarita Patriarca e Tommaso Antonio Calderone, entrambi membri della Commissione Giustizia. Al momento è sempre ammessa la pubblicazione del contenuto di atti non segreti (cioè a disposizione delle parti). Mentre chi li pubblica materialmente, anche in modo parziale, prima del termine dell’udienza preliminare (o, quando non è prevista, del termine delle indagini preliminari) è punito dall’articolo 684 del codice penale con l’arrestoa trenta giorni o l’ammenda da 51 a 258 ...

Il Fatto Quotidiano

Inoltre quelle sul tavolosonobensì delle generiche notifiche che l'amministrazione comunale è tenuta a inviare per i più disparati motivi". Sicuramente l 'autovelox piazzato nella ...In questa categoria vi rientrano anche gli utenti, che hanno maturato cartelle esattoriali in seguito apagate e lo stralcio definitivo delle suddette cartelle nel periodo 2000­2015. ... “Le multe non bastano, carcere fino a cinque anni”: il ddl di Forza Italia per punire i… Durante un controllo a campione, con il telelaser, gli agenti della Polizia Locale hanno fermato un minore alla guida di un'auto.Lo sbarco degli 85 migranti soccorsi dalla nave di Medici senza frontiere è il primo banco di prova per il nuovo decreto immigrazione pubblicato ieri ...