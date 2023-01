Le curiosità di Udinese-Empoli

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) A cura di Football Data ledella sfida tra, valida per la sedicesima giornata del Campionato di Serie A TIM 2022/23 in programma domani, mercoledì 4 gennaio, alle ore 20.45 alla Dacia Arena di Udine. I PRECEDENTI, BILANCIO FAVOREVOLE AI BIANCONERI NELLE SFIDE FRIULANE – Sfida numero 33 quella tra, con un bilancio nei 32 precedenti totali fin qui giocati di 8 vittorie azzurre, 10 pareggi e 14 affermazioni friulane. Parlando delle sole gare giocate in casa bianconera, 16, sono 10 le vittorie dell’, con 4 pareggi e 2 successi azzurri. Il primo precedente è quello del 9 marzo 1947, girone B della Serie B, che si chiuse 1-1 con vantaggio azzurro di Micheli e pari di Pin; ultima sfida lo scorso aprile, 4-1 friulani: apre le marcature uno ...