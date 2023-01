Le 5 serie tv più viste del 2022 secondo TvTime

Leggi su screenworld

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)ha reso nota la classifica delle 5tv piùdel. L’anno appena trascorso è stato un anno davvero ricco di, sia nuove uscite ma anche attesi ritorni. L’app tiene conto dei milioni di utenti che usufruiscono di questo servizio in tutto il mondo. Non si tiene conto solo degli show che hanno come data di uscita ilma in generale tutto il panorama seriale che l’utente ha avuto modo di approfondire dell’ultimo anno. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TV TIME (@app) One Piene Stranger Things Grey’s Anatomy The Office House of the Dragon Al sesto posto c’è anche The Walking Dead che proprio nelha concluso la sua corsa durata undici stagioni. I generi ...