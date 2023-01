Lazio | ricominciamo male! Sconfitta dal Lecce 2-1

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) – Peggio non poteva ricominciare la, alla ripresa del campionato dopo la lunga pausa del mondiale. S’è illusa dopo il gol di Immobile, l’unica buona notizia per i colori biancocelesti, addormentandosi letteralmente nel secondo tempo. Gli avversari giallorossi (toh! pure giallorossi, ci mancava anche questa involontaria sfottitura) se ne sono accorti e si sono sadicamente divertiti a punirla. La solita Lazietta che crede di essere unana. Ha riposato per un mese, ha dormito, ha mangiato il panettone, e il pandoro, e il torrone, e i fritti, il cappone, e il cotechino, e le lenticchie, vedendo in ogni lenticchia un gol fatto, che però s’è trasformato in un gol subìto. Ha dormito, ma come al solito ha dimenticato di caricare la sveglia. La carica, per la verità, l’ha data un signor professionista, Ciro Immobile, che non si è fatto pregare per ...