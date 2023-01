Lazio | Pedro | «É sempre difficile tornare dopo una sosta così lunga»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Le parole diprima del calcio d’inizio di Lecce: «oggi abbiamo una buona opportunità per riprendere il nostro percorso» Prima del calcio d’inizio tra Lecce eha parlato aStyle Channel. Di seguito le parole del calciatore biancoceleste. «Èin campouna. In queste settimane abbiamo lavorato bene e oggi abbiamo una buona opportunità per riprendere il nostro percorso al meglio. Sarà un matchcontro una squadra che, soprattutto in casa, gioca bene. Èbello avere il supporto della gente, per noi è sicuramente uno stimolo» L'articolo proviene da Calcio News ...