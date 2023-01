Lazio | Immobile | «Avevo voglia di rientrare | ma potevamo fare qualcosa di più»

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Ciro, attaccante della, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la partita giocata contro il Lecce Ciro, attaccante della, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la partita giocata contro il Lecce. Le sue dichiarazioni: RITORNO E PARTITA – «Ladi tornare era tanta, aiutare la squadra egol. Ho saltato 7 partite, poi la sosta per il Mondiale ha allungato la miadi. Ma ci sono state anche altre cose positive nell’arco della partita, come la prima mezzora. In alcuni momenti non siamo stati bravi a gestire la situazione ambientale che si era creata e queste cose in questi stadi li paghi. La testa ti mette davanti tante difficoltà, non abbiamo avuto la forza di reagire. Prima mezzora positiva, abbiamo ...

