(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Partenza peggiore non poteva esserci per ladi Sarri. Per il tecnico si materializza l?incubo peggiore: sconfitta con tanto di crollo mentale dei suoi calciatori. I biancocelesti passano...

Nessun miracolo invece al derby dove l'di Ibanez regala la stracittadina alla. I giallorossi sono primi in Serie A per errori decisivi e tra la sfida della Dacia Arena e quella contro ...Nicola Berardino per gazzetta.it feyenoordLa sconfitta (1 - 0) in Olanda con il Feyenoord condanna laalla retrocessione in Conference League. Un finale beffardo perché, complice la vittoria del Midtjylland sullo Sturm Graz, porta i biancocelesti a classificarsi terzi ... Lazio, harakiri al Via del Mare: il Lecce ribalta il vantaggio di Immobile. 2-1 e secondo ko consecutivo