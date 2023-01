Lazio | Calenda a D' Amato | ' se pastrocchio con M5S | noi con candidato alternativo' **

La Svolta

... responsabile progetti speciali all'interno dell'ufficio del gabinetto del presidente della Regionee delegato politiche giovanili. Italia Viva e Azione: Nobili ci prova,punta sui ......distruggere il sistema democratico I soliti farisei che lapidano il candidato Rocca Regionali,... Carlol'ha attaccato subito: "Ecco un'ottima ragione per non votarlo, con D'Amato non ... Ultimo'ora: **Lazio: Calenda a D'Amato, 'se pastrocchio con M5S ... "Il mare è l'oro blu del Lazio", dice il candidato del centrosinistra alla presidenza della giunta regionale. Per Calenda Rocca è un altro Michetti. Mentre la candidata del M5s non si dimette da presi ...Ieri a Roma il centrodestra a trazione meloniana ha presentato il suo candidato per la Regione Lazio, l’ex presidente ...