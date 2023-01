QUOTIDIANO NAZIONALE

Tra i reati rilevati dal Centro Sicurezza Cibernetica Polizia postale regionale nel 2022 adescamento e abusi su minori, violazioni di sistemi informatici, minacce in ...Il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica per ilnell'anno 2022 ha trattato oltrecasi di pedo - pornografia, tra questi oltre 90 casi di adescamento e abusi su minori, 176 casi di ... Lazio, 280 casi di pedopornografia, 30 di cyberstalking, 30 di revenge porn: 12 arresti Tra i reati rilevati dal Centro Sicurezza Cibernetica Polizia postale regionale nel 2022 adescamento e abusi su minori, violazioni di sistemi informatici, minacce in rete ...Sono 280 i casi di pedo-pornografia emersi nel Lazio nel 2022, tra questi oltre 90 casi sono stati di adescamento e abusi su minori, 176 casi di estorsioni sessuali, con un incremento rispetto all’ann ...