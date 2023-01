L' ayatollah Khamenei gioca d' astuzia | ' Ci vogliono più donne in politica'

TGCOM

Lo ha detto il leader supremo della rivoluzione islamica, l'Seyyed Ali, che ha incontrato - in occasione della festa della mamma - un gruppo di donne iraniane e delle "élite ...Nelle foto diffuse dall'agenzia di Stato Irna si vede l'mentre parla in una grande sala davanti a donne velate in nero e con il volto coperto anche dalla mascherina chirurgica. ... Iran, l'ayatollah Khamenei: "Ci vogliono più donne in politica" In Iran, l'ayatollah Seyyed Ali Khamenei, incontrando un gruppo di donne iraniane in occasione della Festa della mamma, ha sollecitato una maggiore partecipazione delle donne nei vari livelli politici ..."L'hijab deve essere osservato, perché è una necessità religiosa. È la Sharia e non ci sono dubbi sul suo obbligo": così, dopo oltre tre mesi di proteste, il leader supremo della rivoluzione islamica, ...