Laura Pausini | con quel look scatena i fan | Tutto super aderente

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Ai fan dinon è di certo sfuggito ildella loro beniamina. La cantante è appara con una tuta, avete visto? La celebre artista non smette mai di avere tutti gli occhi su di sé. Per questa volta al centro dell’attenzione è finito uno scatto che ha dell’incredibile, guardate. Con L'articolo, coni fanchemusica.it.

All Music Italia

L'Italia per la pellicola con Sophia Loren e il brano diPosted on 4 Febbraio 2021 4 Febbraio 2021 Author Redazione Sono state annunciate le candidature dei Golden Globes 2021, ...Da allora si è messo a studiare la lingua, da autodidatta: tanta musica italiana (i testi delle canzoni die Eros Ramazzotti, famosissimi in Sudamerica, hanno fatto da manuale di ... Laura Pausini pronta al ritorno: “Quest’anno voglio fare cose che non vi aspettate… si riparte davvero!” Laura Pausini è pronta a tornare, probabilmente anche nel mondo della musica, nel 2023: l'annuncio della cantante.Jasmine Carrisi annuncia la serie tv I Carrisi: “Il pubblico capirà chi siamo veramente” Dopo vari documentari che raccontato la vita ...