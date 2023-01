Laura Chimenti | la bionda giornalista del TG1

Leggi su bellezze.tv

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)è unaitaliana che lavora per il TG1, il principale notiziario televisivo della Rai. Il suo volto è diventato familiare al pubblico italiano grazie alla sua presenza come conduttrice del telegiornale delle 20, il più seguito.è originaria di Roma ed ha frequentato la facoltà di Giurisprudenza prima di intraprendere la carriera nel mondo dell’informazione. Dopo aver iniziato la sua carriera a Style parlando di moda e lifestyle, è diventataprofessionista nel 2000 collaborando da subito con la redazione del TG1. Il suo esordio risale all’edizione del mattino alla conduzione dell’edizione di 5 minuti. Da allora, si è affermata come una delle figure più importanti del giornalismo italiano, diventando un punto di riferimento per i ...