L’attore Jeremy Renner rassicura i fan dall’ospedale | «Grazie | ma ora sono messo troppo male per scrivere»

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)statunitense, che domenica scorsa ha avuto un grave incidente mentre spalava la neve nel suo ranch sopra il lago Tahoe nelle montagne della Sierra Nevada, è ricomparso sui social per ringraziare i suoi fan. «a tutti per le parole gentili.conciatoper, ma esprimo a tutto il mio amore», ha scritto su Instagram, postando una foto in cui sembra ferito al volto. Come riporta la Bbc, l’incidente è avvenuto domenica 1° gennaio mentre il due volte candidato Oscar, protagonista 51enne di Occhio di Falco, spalava la neve nella sua casa. Il divo della Marvel sarebbe finito sotto uno spazzaneve di 6,5 tonnellate dopo aver aiutato con il macchinario un membro della sua famiglia ad uscire dal vialetto di ...

Renner ,hollywoodiano conosciuto in tutto il mondo per essere' Occhio di Falco degli Avengers della Marvel, ha pubblicato una foto su Instagram per la prima volta dopo il terribile ......ha tentato di risalire a bordo con un salto ma è stato investito riportando ferite soprattutto alla gamba e al petto.Renner nel suo ranch in Nevada: 'il mio posto felice' - guarda ... Jeremy Renner, l'attore è in gravi condizioni dopo un incidente mentre spalava la neve