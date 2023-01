Latina | dal Vescovo indicazioni per la Santa Messa in suffragio di papa Benedetto XVI

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)– Aderendo in piena sintonia all'indicazione della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, ilMariano Crociata ha invitato le comunità ecclesiali della diocesi pontina a riunirsi in preghiera e a celebrare laindelemeritoXVI. In particolare, per i parroci che non si fossero già organizzati, l'invito rivolto è quello di presiedere la S.innella mattina del 05 gennaio, in comunione con la Chiesa universale che celebrerà le esequie delemerito in Piazza S. Pietro. Per il tramite dell'Ufficio Liturgico diocesano ai parroci e ai diaconi sono state inviate le norme liturgiche per questa celebrazione.