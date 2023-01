L’assalitore di Termini poteva colpire ancora | ora è in carcere a San Vittore | “È socialmente pericoloso”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Aleksander Mateusz Chomiak, è luidella turista israeliana, accoltellata più volte nella Stazionedi Roma la sera del 31 dicembre. Ventiquattro anni, polacco, è stato arrestato ieri da due carabinieri fuori servizio alla Stazione Centrale di Milano con l’accusa di tentato omicidio. Durante la perquisizione alla quale è stato sottoposto gli sono stati trovati addosso due coltelli, uno dei quali era sporco di sangue. Si tratta di un utensile da cucina, non si esclude che possa essere stato usato come arma durante l’agguato. Chomiak è stato portato in caserma dai carabinieri, poi nella notte è stato condotto neldi San. Per il pm di Milano Enrico Pavone, che per lui ha formulato la richiesta di custodia cautelare in, è “...