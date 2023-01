(Di mercoledì 4 gennaio 2023) La posizione del governo Meloni sui rialzi deidella Bce è ormai chiara: l’Italia non auspica nuovi interventi della Banca centrale poiché li ritiene dannosi per l’economia. Con l’ennesima dichiarazione sul tema...

Today.it

...in ospedale con lesioni gravi Accucciato in vasca Le parole'... un cavo elettrico lungo un metro, risultato essere'arma con cui ...Quindi'iter processuale al termine del quale la Corte d'......'anniversario del primo Tricolore d', ... secondo le disposizioni ministeriali è previsto'... il sindaco Christian De Vecchi, lancia un, ...tuttavia'assessorato alla Cultura del comune'... L’appello dell’Italia alla Bce a non alzare ancora i tassi