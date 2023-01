(Di mercoledì 4 gennaio 2023) In un recente episodio del Bailey Show, CJ Perry, nota ai fan WWE come, ha parlato delpreferisce la WWE alla AEW. Una preferenza non da poco, considerando che in All Elite Wrestling milita, o almeno dovrebbe militare, suo marito Miro/Rusev. Il wrestler di origine bulgara, infatti, ha faticato non poco a ritagliarsi uno spazio in AEW di recente e le voci mormorano che per lui ci siano zero idee creative al momento. La WWE è il top secondoLa wrestler di origine russa, che sta guadagnando bene con i suoi siti di contenuti premium al momento, ha svelato di preferire la WWE per il modo in cuidelle storie oltre che mostrare gradi: “Tony Khan gestisce la sua attività come preferisce, e mi limito a questo. C’è un motivo per cui la WWE è la più grande aziende di ...

Lana: "La WWE il top perché si racconta una storia, la AEW è solo match titolati" In un recente episodio del Bailey Show, CJ Perry, nota ai fan WWE come Lana, ha parlato del perché preferisce la WWE alla AEW. Una preferenza non da poco, considerando che in All Elite Wrestling milit ...CJ Perry made her thoughts pretty clear as to how she feels about AEW. The wrestler formerly known as Lana was asked on "The Bailey Show" as to why we haven't seen her back in the ring and it opened ...