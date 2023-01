L’Al Nassr mette gli occhi su un titolarissimo della Juventus | può tornare a giocare con CR7

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)-Nass,r dopo aver completato l’operazione CR7 con un contratto faraonico, guarda ancora in Europa per il mercato e stavolta l’obiettivo è in casa. Stando alla stampa locale infatti, Juan Cuadrado sarebbe nel mirino dei sauditi, che stanno costruendo una rosa di spessore internazionale e sicuramente competitiva. mercato AlJuan CuadradoCuadrado-Al, quanto c’è di vero? L’operazione oggi non è altro che un idea, ma in vistaprossima stagione il colpo appare possibile. Il colombiano per anni è stato un punto fermo dei bianconeri ma, abbiamo visto che negli ultimi mesi non è lo stesso e, le turbolente vicende societarie potrebbero agevolare il tutto. Enrico Tiberio Romano

Goal Italia

La sanzione si estende quindisuo nuovo club,, che non potrà far debuttare Cristiano Ronaldo fino a quando non avrà disputato due gare ufficiali. Non sarà quindi disponibile per la ...La sua presentazione con il nuovo club,, è sicuramente stato uno degli eventi più seguiti di questo 2023. E proprio per la rilevanza mediatica che ha portato Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita ,mondo del gossip non è ... Cristiano Ronaldo non può ancora giocare con l'Al-Nassr: le ...