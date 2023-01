ilGiornale.it

L'dicontro il M5S Guidova all'attacco del leader grillino in un'intervista a La Stampa . Il Movimento 5stelle ha ipotizzato di chiedere un altro voto sull'invio delle armi ...La linea del governo Meloni , ribadita ieri in Aula dal ministro della Difesa Guido, è limpida: gli aiuti militari da destinare alla resistenza ucraina continueranno anche ... L'di ... L'affondo di Crosetto: "Le scelte della Bce mettono a rischio l'Italia" Il ministro della Difesa mette in guardia: "Il cambio repentino di politiche della Banca centrale rischia di avere un effetto negativo su di noi, alcune decisioni amplificano la crisi" ...Come avverte il Financial Times, più sale il costo del denaro e più l'Italia finisce nei guai, gravata dal maxi debito pubblico. Ciò crea un effetto domino ...