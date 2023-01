La Volkswagen ID7 sfiderà la Tesla Model 3

Motor1 Italia

VEDI ANCHE CES 2023 di Las Vegas: tutte le novità del mondo autoID. Xtreme: 4x4 EV con le batterie rigenerate di ID.4 GTXT - Roc Cabriolet, arriva la versione in abito da sera ...ID.7, il plus decisivo In parte camuffata sotto a una livrea multicolore, è annunciata con una caratteristica decisiva. Una autonomia fino a 700 km nel ciclo WLTP . Dato, se confermato ... La Volkswagen “Passat elettrica” è qui: nome in codice ID.7 Volkswagen ha scelto il Consumer Electronics Show di Las Vegas per presentare in anteprima la sua prima berlina completamente elettrica: la ID.7. Il modello di produzione della concept ID.Aero, nella ...La Volkswagen mostra in anteprima per la ID.7, la berlina elettrica che arriverà entro la fine del 2023, con un’autonomia di 700 km, per sfidare la Tesla Model 3.