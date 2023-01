La vita bugiarda degli adulti | o del lasciarci rapire ancora una volta in tv da Elena Ferrante

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 4 gennaio 2023), l’autrice del libro da cui è tratta la serie (di cui è sceneggiatrice insieme a Laura Paolucci, Francesco Piccolo e al regista Edoardo De Angelis), ormai è un “brand” internazionale. Oltre ad aver venduto milioni di copie in tutto il mondo, ha trovato la sua strada sugli schermi anche fuori dall’Italia. L’amica geniale, partita nel 2018, infatti, è una coproduzione HBO-Rai, mentre la versione cinematografica di La figlia oscura, scritta e diretta da Maggie Gyllenhaal, ha vinto il premio per la migliore sceneggiatura al Festival del cinema di Venezia 2021 e ottenuto 3 nomination agli Oscar 2022. Ora tocca a La, che tramite Netflix è approdata il 4 gennaio in contemporanea negli oltre 190 paesi in cui la piattaforma è attiva. Di cosa parla La ...