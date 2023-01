La vita bugiarda degli adulti | la recensione | Edoardo De Angelis traduce il mondo della Ferrante per Netflix

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Lade La, la serie italiana ditratta dal romanzo di Elenae diretta daDe. Nel cast Valeria Golino nei panni di Zia Vittoria, Alessandro Preziosi, Pina Turco e l'esordiente Giordana Marengo. In catalogo dal 4 gennaio 2023. C'è un fenomeno letterario nel nostro paese che risponde al nome di Elena. Un fenomeno in tutto e per tutto, che ildell'intrattenimento visivo ha subito fatto suo: da L'amore molesto di Martone a La figlia oscura che proprio in questi giorni debutterà su Sky, passando per una serie tv che è stata un vero e proprio eventoultimi anni come L'amica geniale, di cui aspettiamo ...