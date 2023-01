La variante Kraken si sta diffondendo negli Usa

ilmessaggero.it

'Picco dopo le feste, anche per l'influenza' I timori per laDopo laGryphon, i virologi ed epidemiologi di tutto il mondo stanno osservando con attenzione la nuova ...Dopo laGryphon, i virologi ed epidemiologi di tutto il mondo stanno osservando con attenzione la nuova sottovariante Covid Xbb1.5, identificata come, che potrebbe 'destare ... Nuova variante Kraken negli Usa, epidemiologo Feigl-Ding: «Evade la protezione immunitaria e raddoppia i casi Dopo la variante Gryphon, i virologi ed epidemiologi di tutto il mondo stanno osservando con attenzione la nuova sottovariante Covid Xbb1.5, identificata come Kraken, che potrebbe »destare ...Il virologo dell'università di Milano predica attenzione sulla nuova sottovariante Covid, denominata "Kraken": tutti i dettagli ...