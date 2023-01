La variante Gryphon dilaga negli Usa

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Lasi sta diffondendoStati Uniti e si registrano degli aumenti importanti di contagi. Inoltre, desta preoccupazione agli esperti anche un nuovo ceppo del virus Covid-19 che pare essere ancora più contagioso. . Nell’ultimo mese si è passati dal 4% al 41% dei contagiStati Uniti la nuovainizia a preoccupare e far paura. Secondo i dati del Center for Diseas and Control and Prevention (Cdc), i contagi corrono e sono raddoppiati. Secondo gli esperti del Cdc, nell’ultimo mese si è passati dal 4% al 41% dei contagi. Lo riporta la Cnn sottolineando che nel Nord est del Paese rappresenti ormai il 75% dei casi. “Era da mesi che non vedevamo unadecollare a quella velocità”, ha affermato all’emittente statunitense Pavitra ...

Corriere della Sera

spaventa gli Usa dove i contagi con la nuovadi Covid sono passati dal 4 al 41% in un solo mese. L'Italia sta correndo ai ripari con controlli sui voli diretti e indiretti in arrivo ...Covid: le sei varianti che minacciano l'Italia Arriva BF.7, lache ha messo ko Shanghai La- I sintomi da tenere d'occhio Il nuovo antivirale per bocca made in China Covid, la variante Gryphon passa negli Usa dal 4 al 41% in un mese: «Da mesi non si vedeva niente di simile» "Sta diventando dominante a New York in maniera molto rapida, ha una grande capacità di diffusione, probabilmente, tornerà anche in Italia" ...Gryphon spaventa gli Usa dove i contagi con la nuova variante di Covid sono passati dal 4 al 41% in un solo mese. L’Italia sta correndo ai ripari con controlli sui voli diretti e indiretti in arrivo ...