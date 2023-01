La Uefa conferma la violazione del Fair Play Finanziario del Barca Mundo Deportivo

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) La Commissione di secondo grado per le Licenzehato la sanzione inflitta dalla Liga alper ladel cosiddetto LCPD (límite de coste de la plantilla deportiva), il tetto salariale dei suoi giocatori. La sanzione coinvolge le operazioni relative a tre giocatori, infatti, la Commissione di controllodella Liga aveva posto sotto esame i trasferimenti di Dani Alves, “nonostante avesse firmato per il salario minimo“, scrive il; di Andreas Christensen, arrivato a parametro zero dal Chelsea e il rinnovo di Araujo. La Liga aveva inflitto un’ammenda di circa 796 mila euro per le tre operazione ma il club ha fatto ricorso per una di queste: “ora (la sanzione, ndr) è di circa 580.000 euro, essendo stata riconsiderata una ...

Calcio e Finanza

