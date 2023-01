La Ue va verso test Covid obbligatori per gli arrivi dalla Cina. Ira di Pechino

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) - Per i viaggatori in arrivo si profila il tamponeo, un provvedimento che le autorità dibollano come 'inaccettabile ed esagerato'. Allarme dell'Oms che ritiene ampiamente ...

Public Policy, agenzia di stampa politica e parlamentare

- Per i viaggatori in arrivo si profila il tampone obbligatorio, un provvedimento che le autorità di Pechino bollano come 'inaccettabile ed esagerato'. Allarme dell'Oms che ritiene ampiamente ......lo scenario di Celanese si evidenzia un ampliamento della fase ribassista aldel supporto 106,6 Euro. Prima resistenza a 110,7. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa... Covid, l'Ue verso i test pre-partenza per chi arriva dalla Cina E' attesa da Bruxelles l'ufficialità sulle nuove misure di prevenzione anticipate ieri dalla commissaria Kyriakydes. Si chiederà a Pechino di far effettuare obbligatoriamente un tampone a tutti i viag ...Questa la misura che i 27 Paesi europei vareranno mercoledì secondo quanto anticipato dalla commissaria europea alla Salute, Stella Kyriakides ...