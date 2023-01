La tomba di Pelé nel cimitero verticale sarà una destinazione turistica di Santos

la Repubblica

Pur avendo acquistato unaal nono piano per tutta la sua famiglia e dove è già sepolto suo padre Dondinho,resterà per sempre al primo piano, per facilitare l'accesso dei suoi tanti tifosi.Così lo portai a Domenica In" Infantino e il selfie accanto alla salma di: le immagini mentre sorride fanno discutere. Poi le scuse del presidente Fifa, i funerali allo stadio del Santos: ... Suona un violino sulla tomba di Pelé, un funerale senza i campioni di oggi