La squalifica per il telefono rotto al ragazzino autistico fa slittare l’esordio di Ronaldo con Al Nassr

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)di Cristianocon Aldovrà attendere. La squadra saudita giocherà domani la sua prima partita di campionato da quando, il 30 dicembre, è stato ufficializzato l’ingaggio del portoghese ma una sanzione imposta dalla Fa impedirà a Cristiano di disputare la partita. L’attaccante, allora dello United, è stato punito con due partite di stop per aver lanciato eil cellulare di un tifoso il 9 ottobre dopo aver perso contro l’Everton. La sanzione è stata emessa il 23 novembre, quando Cristiano aveva già rescisso il contratto con i Red Devils. Il regolamento Fifa prevede che una sanzione per comportamenti antisportivi di questo tipo debba essere applicata indipendentemente dalla federazione in cui milita la persona sanzionata. La sanzione si estende quindi al suo nuovo club, l’Al ...

Si perchè CR7 nella sua parentesi di ritorno in maglia United aveva ricevuto una di due partite aver sbattato a terra il telefono dalla mano di un tifoso dell'Everton durante la sfida ... Secondo le regole FIFA, la sarebbe valida tutte le leghe e non solo in Inghilterra. Se questo fosse confermato, i tifosi dell'Al Nassr dovranno aspettare ancora un po' vedere CR7.