(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Forse non bisogna disturbare i fantasmi delle antiche leggende o forse sì, per entrare nei misteri della natura di un tempo primigenio quando le specie viventi si respiravano l’una con l’altra e la...

Gazzetta del Sud

Poi ilout in uno scellerato terzo quarto (con un parziale di 29 - 13) riporta avanti i ... ovvero il canestro di Jones sullache manda le squadre all'overtime. I bresciani riescono a ...Ed eccola nel suo long dress total, uno splendido modello ache con il suo piccolo strascico ricorda una contemporanea Morticia Addams , personaggio che tra l'altro è tornato in voga ... «La sirena di Black Conch»: se una leggenda antica ispira una fiaba moderna Giulia Salemi si è trasformata in una sirena dark per la puntata 26 del GF Vip 7, la prima andata in onda nel 2023 ...In una serata segnata dalla contemporaneità con i tempi supplementari della finale della coppa del mondo di calcio che a lungo a visto dividere l’attenzione di molti spettatori tra quanto avveniva sul ...