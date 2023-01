La Serie A riparte con i maxi-recuperi in stile Qatar | 8 minuti per Salernitana-Milan 1-2

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Se il buongiorno si vede dal mattino, laA ha deciso di adottare il metro di2022, ossia deiinfiniti. Di fatto un tempo supplementare extra: duenel primo tempo e otto nella ripresa. In tutto dieci, cento di gioco virtuale. Tempo effettivo non lo sappiamo. Ilha vinto 2-1, ha subito gol nel finale dopo aver dominato la partita. Anche perché Nicola ha giocato col baricentro alto contro ildi Leao il che equivale a fare l’attaccabrighe contro Tyson Fury. E infatti Leao se n’è andato in campo aperto tutto contento come il nostro cane al parco, si è agevolmente liberato di Ochoa e ha messo dentro. Pochie ha raddoppiato Tonali grazie anche a una respinta centrale del portiere messicano che poi si è ...

Sky Tg24

