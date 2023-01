La Serie A alza il sipario dopo il Mondiale

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa da Sport: 01/03/2023 alle 23:42 TEC Il calcio torna in Italia a 52 giorni dalla pausa per la disputa di Qatar 2022 Inter-Napoli sarà il duello più avvincente, con i 'partenopeo' in testa alla classifica Cinquantadue giorni, Laile lo fa con una maratona di dieci partite questo mercoledì. L'incontro più importante della giornata sarà quello che misura il Napolileader imbattuto del 'Calcio', con il Inter, quinto classificato a undici punti. I partenopei, che nell'era De Laurentiis hanno aperto due volte l'anno contro i 'nerazzurri' e sono stati sconfitti entrambe le volte, hanno tutti i loro giocatori a disposizione. Allo stesso modo, la domanda principale è se Simone Inzaghi scommetterà dall'inizio Lautaro ...