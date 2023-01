La Samp inizia il 2023 con una vittoria | 2-1 al Sassuolo

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Venti minuti a rincorrere Berardi e Laurientè poi ladoria prende le redini del match, rifila due ceffoni in pieno volto ale, grazie ad un super Audero, gestisce la partita al meglio, resistendo all’imperioso ritorno dei neroverdi e conquistando la secondadel suo campionato. La prima chance, per i doriani, al 20? quando Gabbiadini scambia con Vieira, poi conclude in maniera imprecisa. Cinque minuti e i blucerchiati sbloccano il risultato. Verre calcia da corner, torre di Amione e rovesciata di Gabbiadini: 0-1. Il gol ha un effetto deflagrante per il. Thorstvedt perde palla, Augello tira immediatamente, Consigli è battuto: raddoppio doriano. I neroverdi non riescono ad uscire dall’impasse, Gabbiadini (32?) esalta ancora Consigli. Gli ospiti non mollano la ...