La rivelazione di Belen Rodriguez su Stefano | “Non l’ho mollato io | l’ho sempre amato”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Una lunga intervista a cuore aperto per il settimanale F questa settimana per. Inizia il 2023 con tanta consapevolezza la conduttrice, con i piedi fissi nel presente ma anche uno sguardo al passato. E sull’amore non ha dubbi quando rivela che il grande amore della sua vita è e saràde Martino. Torna indietro nel tempo, quando ripensa a quanto erano giovani e desiderosi di avere successo, a quando nella loro storia d’amore c’eraqualcun altro, spettatore di un amore travolgente ma destinato ad andare in stand by. Troppo giovani, troppo belli, troppo famosi. Il peso della popolarità che ha cambiato tutto, anchede Martino in passato ne ha parlato più volte, ribadendo che oggi, ha nuovi strumenti per gestire il gossip e la vita pubblica tenendola ben separata da ...