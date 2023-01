La riforma della formazione tecnica secondo il ministro dell' Istruzione Valditara

Sistema Penale

- "Occorre una profondadell'istruzione tecnico - professionale, perché su questa si può giocare il destino industriale del Paese", così si è recentemente espresso il ministro dell'Istruzione e del merito Giuseppe ......davvero senza parole la fretta con cui il ministeroSalute e il governo si sono precipitati a esonerarlo dall'incarico di direttore generale dopo la vergognosa pagina relativa allaAifa ... Entra in vigore la riforma Cartabia: le norme transitorie (Adnkronos Salute) - “Occorre una profonda riforma dell'istruzione tecnico-professionale, perché su questa si può giocare il destino industriale ...Il giorno di Pasqua del 2013 i carabinieri di Fabbrico, in provincia di Reggio Emilia, intervennero in casa di un operaio, dopo che le urla del figlio (all'epoca di 8 anni) avevano fatto ...