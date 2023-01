“La riforma Cartabia? Lascia sole le vittime | le obbligherà a denunciare rischiando minacce e ritorsioni E farà scarcerare centinaia di ladri”

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) “Questa leggeesposte ledi reato: non le tutela se non hanno il coraggio di, trascurando il fatto che possano trovarsi in stato di soggezione o aver subito pressioni o. E tra venti giorni potrebbe far uscire dal carcere o dai domiciliari alcunediprofessionisti”. Eugenio Albamonte, già presidente dell’Anm (il sindacato dei magistrati) è sostituto procuratore a Roma e segretario di Area, la maggiore corrente progressista delle toghe. Al fattoquotidiano.it mette in guardia su uno degli aspetti più controversi dellapenale dell’ex ministra Marta: la trasformazione di varie fattispecie di reato, tra cui i furti (anche gravi), i sequestri di persona “semplici”, le violenze private e le ...

Diritto all'Oblio per gli assolti: in atto la cancellazione della storia Dal 30 dicembre 2022, in base alladella giustizia di Marta, chi è stato assolto in un qualsiasi processo potrà chiedere che il suo nome venga cancellato dai motori di ricerca. La storia dell'inchiesta resterà in rete ...Con la leggeentra in vigore anche il diritto all'oblio, per cui, se vieni assolto in un processo, puoi chiedere ai motori di ricerca di sganciare il tuo nome . Questo contenuto è riservato ... Il destino incerto della riforma Cartabia, tra forca e garanzie Con il nuovo anno è entrata in vigore la riforma Cartabia del processo penale. Due importanti novità: il diritto all'oblio per chi è stato assolto in un processo (e potrà richiedere anche che il suo n ...La divulgatrice che spiega la legge su Instagram ci ha fornito la sua opinione rispetto al cambiamento che la riforma Cartabia ha operato sul diritto all'oblio ...