La riconosci? Da giovane era bellissima | oggi è una stella della tv La FOTO è shock

Il Fatto Quotidiano

Purtroppo però la scintilla non si è trasformata in un fuoco e ora laè in cerca del ... Se mie sei qui, contattami..mi farebbe piacere rivederti e mi è dispiaciuto un casino non ...Se mie sei qui contattami - scrive ancora la, mettendosi alla ricerca come ha fatto il principe con Cenerentola, alla caccia di chi calzava la scarpetta perduta - mi farebbe ... Saman Abbas, c’è il riconoscimento ufficiale dei resti trovati a Novellara. Aveva il collo spezzato