La resa dei conti | parola agli elettori

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Le prossime amministrative saranno l’occasione di una sfida finale un po’ in tutti i partiti. Soprattutto nel Pd, devastato da crisi interne, mazzette europee, scandali assortiti e sorpassi da parte dei 5 Stelle. Ma anche nel centrodestra, così come nel Terzo polo, lo show promette avvincenti sorprese... L’unica certezza è che non vi sono certezze. Le prossime regionali e le seguenti amministrative sembravano tornate politiche di complemento. Tanto rumore per nulla. Invece, s’annunciano scoppiettanti rese dei. Una sfida all’alba, mano sulla fondina, tutti contri tutti, finché nessuno resta in piedi. Perfino Fratelli d’Italia, che nei sondaggi sfiora il 30 per cento e surclassa gli inseguitori, rischia qualcosina. Un po’ per gli alleati. Poi per la «sindrome Michetti», intesa come la rivedibile campagna a sindaco di Roma. Gli altri, certo, stanno peggio: nella ...