La regola la sappiamo | mai andare a letto senza essersi struccate

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Struccarsi è essenziale per la skincare routine, specialmente se si tende a mettere un makeup molto pesante. Prendersi cura del proprio viso parte dalla detersione e non rimuovere il trucco può comportare infezioni batteriche a livello ciliare e nella zona congiuntivale o pericolose infiammazioni, come ad esempio l'orzaiolo. Non solo. Non rimuovere il mascara prima