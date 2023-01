La manovra di Meloni e la lezione del karate

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Ho insistito affinché le mie figlie praticassero il. All'inizio, a 5 anni, obbligate; ora ci tengono e si allenano 4 giorni a settimana. La filosofia della Magenta, la loro palestra, non è quella del Cobra Kai ma nemmeno quella del Miyagi-Do. I maestri sono molto bravi e insegnano sportività e spirito di gruppo; il risultato di certo è importante ma non si deve vivere per quello. Nel 2022 sono iniziate le prime gare di kumite, che vuole dire combattimento. Carla, 10 anni, la più piccola, è alla terza gara. Inizia il primo combattimento; entra sul tatami decisa e vince contro l'atleta di una palestra molto nota. Al combattimento successivo invece perde. Dopo vediamo combattere la prima atleta che ha perso contro Carla; poi quella che l'ha battuta e altre 2 ancora. Non capiamo perché Carla non tiri più. Vediamo che Maria, la figlia maggiore che non gareggia perché ...