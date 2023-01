La lite | poi gli spari | cosa sappiamo dell’imprenditore italiano ucciso in strada in Brasile

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Un imprenditore, Fabio Campagnola, è statoieri – martedì, 3 gennaio – a colpi di pistola a Marechal Deodoro, nello Stato dell’Alagoas in. Lo riportano diversi media brasiliani secondo i quali l’omicidio del 50enne originario di Casale Monferrato sarebbe avvenuto dopo una discussione davanti alla gelateria “Il Meneghino” di cui l’imprenditore era proprietario dal 2013. Secondo il sito web di informazioni G1, il delitto – ripreso dalle telecamere di sorveglianza della zona – sarebbe stato commesso dopo unaper futili motivi, forse per il posizionamento di un carretto di churros. L’imprenditore è stato soccorso dai sanitari arrivati sul posto, ma non è servito a salvargli la vita. Campagnola lascia due figli, il più piccolo di 7 anni avuto dalla relazione con una donna dello Stato di ...

