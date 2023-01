(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Ogni volta che una persona famosa pubblica sui propri social un’intervista che le è stata fatta, io so che è un’intervista nella quale quella persona non farà brutta figura, quindi noiosissima. Nessuna intervista con cui valga la pena perdere tempo è un’intervista di cui l’intervistato vada fiero. Ogni intervista che valga la pena leggere o guardare è un’intervista in cui l’intervistato inciampa, si rialza, si contraddice, si rende ridicolo, e di cui si vergognerà almeno un po’. Poi, ovviamente, non esistono le regole: esistono solo le eccezioni. C’è l’intervistato che sa che nessuno legge mai niente – nessuno sui social, nessuno in questo secolo: nessuno – e che quindi condivide con fondata certezza di non lettura un’intervista della quale è previsto ammiriamo il titolo, lo spazio, le foto («guarda, è in copertina, dev’essere uno importante» è una reazione più diffusa di «sì ma leggi ...

Walters lo sapeva fare, e infatti non serve dire che era una Mara Venier col piglio di Lucia Annunziata: la conoscete anche se non la conoscete. Vedete suoi video sui social a ogni occasione. La lezione di Barbara Walters per evitare le interviste mosce di oggi. Pioniera del giornalismo al femminile, fu la prima donna a condurre un programma di informazione serale. Le sue interviste a leader mondiali e celebrità sono entrate nella storia.