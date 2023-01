La Geo Barents è in porto | primo attracco dopo la stretta | cosa accadrà alla nave

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) È approdata aldi Taranto laGeodi Medici Senza Frontiere battente bandiera norvegese, con 85 migranti a bordo. Ai migranti, come prevede la nuova norma sulle Ong, sarebbe stato chiesto se intendono chiedere asilo politico nel Paese di approdo o in quello dell'imbarcazione che li ha soccorsi. Pare che diversi di loro abbiano fatto la scelta a favore della Norvegia, mentre molti non si sono ancora espressi. Laadesso rischia grosso dato che ha deviato la rotta per un presunto secondo salvataggio mentre era diretta a Taranto. Infatti secondo le nuove norme varate dal governo è vietato fare più di un salvataggio,illaè obbligata a procedere verso ilpiù vicino. E di fatto da qualche minuto è terminato lo ...

