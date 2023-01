La Geo Barents deve ignorare Piantedosi

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Sarebbe bello guardarli negli occhi i governanti mentre impugnano l’ennesimo decreto Sicurezza, questa volta firmato dal ministro dell’Inferno, Matteo(nella foto), per multare tronfi la nave Geoche non ha rispettato le regole mentre viaggiava verso il porto di Taranto. La colpa della nave di Medici senza frontiere? La Geoha commesso la terribile sregolatezza di ripescare 85 disperati La colpa della nave di Medici senza frontiere? Ha commesso la terribile sregolatezza di ripescare altri 44 disperati oltre ai 41 che già avevano salvato seguendo la richiesta dell’Imrcc, Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo.e la sua cricca hanno deciso che non si può compiere più di un salvataggio per volta. E perché non posso soccorrere qualcuno mentre sto portando in salvo ...

TGCOM

E' arrivata a Taranto ladi Medici Senza Frontiere con 85 migranti a bordo, tra cui 9 minori non accompagnati. E' la prima nave di una ong che si confronta con il nuovo decreto legge Ong appena approvato e firmato ..."Escludiamo il sequestro della, non c'è un motivo valido. Noi stiamo spendendo più soldi in legali che nella ricerca e soccorso. E' un paradosso, è ridicolo. Noi stiamo salvando vite e stiamo consultando i legali per ... Migranti, Geo Barents attraccata al porto di Taranto: "In Libia ucciso chi non poteva pagare il viaggio" TARANTO - È giunta nel porto di Taranto la Geo Barents di Medici Senza Frontiere con 85 migranti a bordo. La nave è la prima di una Ong ad aver operato un salvataggio dopo l'entrata in vigore del decr ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...